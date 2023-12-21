Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 58. Sokak üzerinde, Saltuk Apartmanı önünde otomobilinden inerek evine giden Turan Rigan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Cinayet şüphelisi aranıyor
Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rigan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Rigan’ın cenazesi otopsiye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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