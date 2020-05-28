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- Adana'da sokak ortasında ateş açan magandalar yakalandı
Adana'da sokak ortasında ateş açan magandalar yakalandı
Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan iki kişi, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
- İHA
- 28.05.2020 - 09:25
Adana'nın Çukurova ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polislerin geldiğini fark eden 2 maganda pompalı tüfeği atıp kaçmaya başladı.
Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Olay yeri polisleri ise pompalı tüfekle inceleme yaptıktan sonra silahı emniyete götürdü.