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    Adana'da sokak ortasında ateş açan magandalar yakalandı

    Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan iki kişi, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.05.2020 - 09:25
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    Adana'da sokak ortasında ateş açan magandalar yakalandı

    Adana'nın Çukurova ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

    Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Polislerin geldiğini fark eden 2 maganda pompalı tüfeği atıp kaçmaya başladı.

    Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Olay yeri polisleri ise pompalı tüfekle inceleme yaptıktan sonra silahı emniyete götürdü.

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