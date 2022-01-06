Adana'da sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar

Adana'da sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar

Adana'da sokağa park ettiği otomobilden inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin taşlı, silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

Saat 21.30 sıralarında Adana merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evine yakın bir yere otomobilini park edip, araçtan inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin silahlı, bıçaklı ve taşlı saldırısına uğradı.

ATEŞ AÇIP, TAŞLA CAMLARINI KIRDI

Saldırdıkları Kaplan'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, otomobile de tabancayla ateş açıp, taşla camlarını kırdı.

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Kaplan ise yakınları tarafından otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNUYOR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı. Tedavisi süren Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

























