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    Adana'da sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar

    Adana'da sokağa park ettiği otomobilden inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin taşlı, silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 23:35
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    Adana'da sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar

    Saat 21.30 sıralarında Adana merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evine yakın bir yere otomobilini park edip, araçtan inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin silahlı, bıçaklı ve taşlı saldırısına uğradı.

    ATEŞ AÇIP, TAŞLA CAMLARINI KIRDI

    Saldırdıkları Kaplan'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, otomobile de tabancayla ateş açıp, taşla camlarını kırdı.

    Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Kaplan ise yakınları tarafından otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

    HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNUYOR

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı. Tedavisi süren Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar #1

    Adana da sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar #2

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    Adana da sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar #7


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