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Karaisalı ilçesinde su kuyusuna düşen 1 kişi ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Adana’nın Karaisalı ilçesi Salbaş mahallesinde, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilenince içeride kaldı.

İçeride kalan şahsın sesini duyan ve çıkamadığını gören eşi, oğlu ve kardeşi de kuyuya girdi.

4 kişinin de kuyudan çıkamaması üzerine olay ekiplere haber verildi.

Adana'da su kuyusuna giren 4 kişi hayatını kaybetti VİDEO

4 KİŞİ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4 kişiyi kurtarma çalışmaları başladı.

Çalışmalar sonucu 4 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban konuya ilişkin açıklama yaptı.

Elban "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.