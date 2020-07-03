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    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

    Silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
    • AA
    • 03.07.2020 - 08:47
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    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #1

    Adana'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı tarım arazilerine zorla el koyduğu ve 30 ayrı suça karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

    Ekipler, çalışmalar kapsamında çete lideri Gökhan Ş.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    13 KİŞİ YAKALANDI

    Bu kapsamda şüphelilerin evlerine, kapıları koçbaşıyla kırarak giren ekipler, aralarında Gökhan Ş. ile beraber 12 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

    Evlerde arama yapan ekipler, 1 kaleşnikof ve 7 tabanca ele geçirdi. Baskınlar sırasında bazı polisler evlerin damlarında ve çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #2

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #3

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #4

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #5

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #6

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #7

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı #8

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