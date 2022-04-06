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    Adana'da süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı

    Adana'da hızlı otomobil, önce sol şeritte seyreden otomobile, ardından yola çıkan motosikletli kuryeye, daha sonra da park halindeki 5 araca çarptı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 00:59
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    Adana'da süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı

    Saat 22.00 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda maydana gelen olayda, Mahmet B. yönetimindeki 01 AIM 510 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle önce sol şeritte ilerleyen B.T. yönetimindeki otomobile, ardından yola çıkmakta olan kurye Gökhan Durgaç yönetimindeki motosiklete, daha sonra da park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

    SAVRULAN MOTOSİKLETLİ, BAŞKA MOTOSİKLETE ÇARPTI

    Kaldırıma savrulan Durgaç ve motosikleti, park halindeki başka bir motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Durgeç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    İKİ OTOMOBİL YARIŞTI İDDİASI

    Şans eseri kazayı yara almadan atlatan Mehmet B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, iki otomobilin bulvar üzerinde yarıştığını, kendisinin de sağ şeritte sıkışmamak için hızlı bir şekilde ilerken kazanın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.

    Mehmet B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Adana da süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı #3

    Adana da süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı #4


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