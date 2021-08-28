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Adana'da tabancayla saldırıya giden kişi ara sokakta vuruldu

Adana'da tabancayla saldırıya giden kişi ara sokakta vuruldu

Seyhan ilçesinde silahla bir yere saldırmaya gittiği söylenen bir vatandaş, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından vuruldu. Yaralı kişi hastaneye götürüldü.