Adana'da tabancayla saldırıya giden kişi ara sokakta vuruldu
- İHA
- 28.08.2021 - 06:31
- Güncelleme : 28.08.2021 - 07:07
Adana'nın Seyhan ilçesinde silahlı bir saldırı meydana geldi.
Mehmet Salih A., Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabanca ile bir yere silahlı saldırı düzenlemeye gittiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu.
Sırtından 2 tane kurşun yarası alan Mehmet Salih A., olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.
VURULDUKTAN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTI
Bir süre koştuktan sonra Mehmet Salih A., Çınarlı Mahallesi ara sokaklarında yere yığıldı ve elindeki tabanca ile yedek şarjörü de yanına düştü.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Salih A.’yı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, Mehmet Salih’e ait olan tabancayı detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.
Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.