Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi: 'Hava yanıyor' Çöl sıcaklıklarının etkilediği kentte nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti. Adanalı çocuklar da tehlikeye rağmen, sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

DHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında bulunan Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Yaz mevsiminde kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği kentte nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti.

Sulama kanalına girdiler

Bunun üzerine birçok kişi, çareyi parklardaki ağaçların gölgesine sığınmakta buldu.

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise ölüm tehlikesini hiçe sayıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise kentte sıcakların hafta sonu etkisini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

"Hiçbir yer Adana kadar sıcak değil"

Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda vakit geçiren Göksu Kılıç, "Çoğunlukla evde klimalı ortamdayım. Bence hiçbir yer Adana kadar sıcak değil. Sıcaktan dolayı kavgalar arttı. Önümüzdeki günlerde evden çıkmayacağım." dedi.

"Sıcağın etkisinden kurtulmaya çalışıyoruz"

Elin Anlı ise yaz mevsimini sevdiğini ve Adana sıcağına alışkın olduğunu belirterek, "Genellikle evdeyim ben de. Dayanabiliyorum ama alıştım. Ailem yaz günü Adana'da kalmayı tercih etmiyor. Parkta gölgeyi görünce oturduk. Sıcağın etkisinden kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat pek mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

"Adana'ya geldiğime pişman oldum"

Ankara'dan yakınını ziyaret için Adana'ya geldiğini anlatan Mete Ercihan ise şöyle konuştu: