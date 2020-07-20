Koronavirüsün başından bu yana ilk tespih pazarı Adana'da kuruldu. 250 tezgahın katıldığı pazarda, el emeği çeşit çeşit tespih tezgalardaki yerini aldı.

Adana, Türkiye'nin kehribar tespih üretim ve satışında önemli paya sahip olan illerin başında geliyor.

Şehir dışından gelen avatandaşların da yoğun ilgisini çeken tespih pazarı, koronavirüsün başından bu yana ilk kez Seyhan ilçesinde kuruldu.

TEZGAHLAR RENKLENDİ

Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan Tespihçiler Çarşısı’ndaki satıcılar, el emeği göz nuru rengarenk kukadan kehribara çeşit çeşit tespihleri, özenle tezgahlarda sergiledi.

Gramı kimi tezgahta 3 lira, kimi tezgahta ise 3 dolardan satılan tespihleri meraklıları inceleyip bütçelerine uygun olanı satın aldı.

250 TEZGAH KURULDU

Neredeyse her ilden satıcının geldiği çarşıda 250 tezgah kuruldu ve yüzlerce vatandaş maskeye ve mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak tespih alışverişini yaptı.

Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu, “Her ayın üçüncü haftasında düzenlediğimiz bu fuara Türkiye’nin her yerinden dostlarımız geliyor. Burada kendi ürünlerini sergiliyorlar ve alacak kişiler burada alışverişini yapıyor. Kimi satıcılar ürünlerini takas ediyor kimi koleksiyonuna alıyor herkese hitap ediyor” diye konuştu.

Adana'da tespih fuarında çeşit çeşit tespih sergilendi - VİDEO



"HERKES BURADA TİCARETİNİ YAPIYOR"

Son dönemde sosyal medya üzerinden tespihlerin satıldığını ancak kendilerinin burada yüz yüze alışveriş geleneğini sürdürdüğünü vurgulayan Türkmenoğlu, “Eski usulümüzü unutmuyoruz. Takip ediyoruz, ettiriyoruz. Yaşatıyoruz o süreci. Elimizden geldiğince tespihle alakalı ne varsa hepsini gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bugün 250 tezgahımız var bin 500 kişi ortalama ziyaret etti burayı. Korona virüs önlemlerini de aldık. Herkes burada ticaretini yapıyor” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KEHRİBAR TERCİH EDİLİYOR

Türkmenoğlu en çok tercih edilen tespihin kehribar olduğunu ve her bütçeye göre tespih bulunduğunu söyledi.

3 DOLARDAN 7 DOLARA KADAR TERCİH SEÇENEKLERİ

Kayseri’den tespih satmaya gelen Kenan Paydak ise, “Tespih pazarı için geldim ve hemen hemen her ay gelirim. Adana bizim için çok bereketli geçiyor. Sosyal medyada da güzel satışlar oluyor ama burada geleneği devam ettiriyoruz. Perakende alan da toptan alan da var burada. Tespihin gram fiyatı 3 dolardan başlayıp 7-8 dolara kadar çıkıyor. Her bütçeye göre tespih var” şeklinde konuştu.









































