Adana'da tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve kızları yaralanırken, camdan dışarı fırlayan anne hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ali Y.'nin kullandığı 46 D 7446 plakalı buğday yüklü tır, yolun sağında seyir halinde ilerleyen A.T yönetimindeki 06 EAT 60 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Tırın altına alıp, yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak dururken, tır ise kaza yerinden 500 metre uzaklıkta durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kullanılamaz hale gelen araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü A.T ile kızları K., C. ve R., ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sırasında otomobilden dışarıya fırlayan anne G.T.'un ise öldüğü belirlendi.

Adana'da tır otomobile çarptı ViDEO

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından annenin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ali Y.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.