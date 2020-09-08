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    Adana'da toplu ulaşıma zam yapıldı

    Adana'da toplu ulaşıma zam yapıldı

    Adana Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam kararı aldı. Yeni fiyat artışını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı, özür açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 06:05
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 06:05
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    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ulaşıma yaptıkları zammı açıkladı.

    Başkan Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenciye yüzde 7.1, tam bilete yüzde 28.5, öğretmene yüzde 33.3 zam yapıldığını açıkladı ve özür diledi.

    Karalar, otobüslerde son fiyat ayarlamasının 3 yıl önce yapıldığını kaydederek, "O zamandan bu yana dolar yüzde 115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye'de yüzde 38 zamlandı" dedi.

    Adana da toplu ulaşıma zam yapıldı #1

    "ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUZ"

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karalar, "Çarşı pazar (tüfe) fiyatları resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Yeni tarifeye göre tam bilet fiyatı, 2 lira 90 kuruş, öğretmen 2 lira 40 kuruş olurken öğrenciler 1 lira 50 kuruştan otobüslere binebilecek.

    Adana da toplu ulaşıma zam yapıldı #2

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