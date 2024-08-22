Adana'da toprağın altında cephanelik çıktı Seyhan polisi, yaptığı operasyonda evin bahçesinde toprağın altına gizlenmiş halde 8 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek ele geçirirken gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İHA

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

TOPRAĞIN ALTINDAN CEPHANE ÇIKTI

Seyhan polisi, evin içerisinde yaptığı arama çalışmalarında 2 çelik yelek, 1 kurusıkı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Evin bahçesindeki toprağı kazan polisler, zulalanmış 6 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Evde bulunan Halil K., Ozan B. ve Ramazan U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ramazan U. ve Ozan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken Ozan B. tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)