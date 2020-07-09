Adana'da torbacıları tokalaşmaları ele verdi

16 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, polis zanlıları takip ederken sürekli tokalaşmalarından şüphelenince, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı sokakta uyuşturucu satanlara yönelik başlattığı soruşturmada, Adana Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliyi belirledi.

SÜREKLİ TOKALAŞMALARINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Polis takip yaptığı sırada torbacılık yapan zanlıların sürekli tokalaşmasından şüphelendi.

Polis bu nedenle yaptığı detaylı çalışmada torbacıların uyuşturucuları küçük paketler haline getirerek herhangi bir polis takibi sırasında fark etmemesi için tokalaşarak uyuşturucuyu teslim ettiğini belirledi.

Ayrıca uyuşturucuyu alanın da parayı yine tokalaşarak verdiği öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından dün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

40 zanlıyı yakalamak için 45 ayrı adrese aralarında özel harekatında olduğu 500 polisle ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damları ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.





610 GRAM ESRAR 19 KÖK HİNT KENEVİRİ VE SENTETİK UYŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu anlar drone ile saniye saniye görüntülendi. Adreslerde, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekipler, firari 24 şüpheliyi arıyor.



