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    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı

    '1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması' ile müşteriler kıyasıya yarıştı, o acıya biri dayanamadı ve bayıldı. Renkli yarışmada 7 tost yiyebilen kişi, birinci oldu.
    • 09.06.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:48
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    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı

    Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana’da, 1973 yılında son kalan parasıyla aldığı seyyar tezgahta tost yapan Mahmut Kurt’un bu lezzeti, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Anıl Kurt ile tüm Türkiye’ye yayıldı.

    Sacda pişirilen sucuk, yumurta, domates, baharatla harmanlanıp, somun ekmekle buluştuktan sonra ütüyle preslenip, lezzet severlere sunulan meşhur tost, 23 şube 400 çalışanı ile Türkiye’nin dört bir köşesinde servis ediliyor.

    Acılı Adana tostu yeme yarışması

    Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca'nın organizasyonunda Adana'daki Çarşı Şubesi'nde, 1’inci Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi.

    Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi.

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı VİDEO

    Kıyasıya mücadele

    1'i kadın, 6 yarışmacı tostları yerken renkli görüntüler oluştu.

    Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #1

    Su döküp ayıltmaya çalıştılar

    Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı.

    Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı.

    Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #2

    Avrupa ve Orta Doğu’ya açılıyor

    Yarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi.

    Karaca, “Adana tostunu sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş.” diye konuştu.

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #3

    7 tost yedi, birinci oldu

    Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa, birinci oldu.

    Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #4

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #5

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #6

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #7

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #8

    Adana’da tost yeme yarışmasında bayıldı #9


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