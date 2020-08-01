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- Adana'da trafik kazası: 4 ölü
Adana'da trafik kazası: 4 ölü
Pozantı ilçesinde otomobil ve midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 01.08.2020 - 18:57
Adana-Ankara D-750 Karayolu Pozantı ilçesine bağlı Şekerpınarı mevkiinde midibüs ile hatalı sollama yapan otomobil kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu T.A., E.A., D.A. ve E.I. isimli 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle karayolunun 1 saattir kapalı olduğu öğrenilirken ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.