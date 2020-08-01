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    Adana'da trafik kazası: 4 ölü

    Pozantı ilçesinde otomobil ve midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 18:57
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    Adana'da trafik kazası: 4 ölü

    Adana-Ankara D-750 Karayolu Pozantı ilçesine bağlı Şekerpınarı mevkiinde midibüs ile hatalı sollama yapan otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kaza sonucu T.A., E.A., D.A. ve E.I. isimli 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kaza nedeniyle karayolunun 1 saattir kapalı olduğu öğrenilirken ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Adana'da trafik kazası: 4 ölü #1

    Adana'da trafik kazası: 4 ölü #2

    Adana'da trafik kazası: 4 ölü #3

    Adana'da trafik kazası: 4 ölü #4

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