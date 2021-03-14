Adana’da trafik kazası: 4’ü ağır 5 yaralı

Ceyhan'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Toktamış Mahallesi mevkisinde Ümit Göç yönetimindeki hafif ticari araç, Abdurrahman E. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Ümit Göç (31), yolcu konumundaki Zekiye Göç (31), Hafize Aktaş (59) ile hamile olduğu belirtilen ve soyismi öğrenilemeyen Emine ile Güney Göç (8) yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahaleyi, kaza yerinden geçen sivil bir sağlık personeli yaptı.

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan Güney Göç'ün durumunun hafif olduğu diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Abdurrahman E., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.





















