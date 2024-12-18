Adana'da trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı doktoru bıçakladı

DHA
Trafikte yol verme kavgasında kan aktı..
Adana'nın Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı.
DOKTORU BIÇAKLAYIP KAÇTI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz’u bıçaklayıp, kaçtı. Burak Yavuz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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