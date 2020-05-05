Drone destekli operasyonda elinde uçurtmayla yakalanan kişi uçurtmaya tekme atarak, "Kimin bu uçurtma bilmiyoruz." dedi.

Adana Valiliği, 30 Nisan tarihinde evlerinin damlarından yüzlerce vatandaşın uçurduğu uçurtmaların elektrik tellerine dolanarak akımın kesilmesiyle birçok hastanın mağdur olduğu, havalimanı yakınlarında uçakların iniş kalkışlarında problem yaşandığı ve en çok çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını almak isterken akıma kapılıp yaralanmaları sebebiyle uçurtma uçurmayı yasakladı.

Bu kapsamda ekipler denetimleri sıklaştırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Yasağa rağmen uçurtma uçurmaya devam eden kişiler drone ile tespit edildi.

Droneyi gören çocuklar ve gençler damdan inerek kaçmaya çalışırken, motorize polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'da uçurtma yasağını ihlal edenler yakalandı ViDEO

YAKALANAN GENÇLER UÇURTMAYA TEKME ATTI

Polisin ellerinde uçurtma ile yakaladığı 4 arkadaş ise uçurtmanın kendilerinin olmadığını belirterek ve uçurtmaya tekme atarak, "Kimin bu uçurtma bilmiyoruz." dedi.

Ancak polis drone ile tespit edildiklerini söyleyip 392'şer lira para cezası kesti.

Çocuklardan birisinin annesi gelerek oğlunu alıp ceza yemesinin önüne geçmek istedi ancak polis çocuğu vermedi.

"HAVADAN ÖNÜME DÜŞTÜ"

Polis sokakta büyük bir uçurtma ile gezen iki kişiye de ceza yazdı.

Bir kişi ise parkta uçurtma uçururken yakalandı. Ancak çocuk polisi görünce "uçurtma benim değil havadan önüme düştü, ben polis merkezinden geliyorum." diye bahane uydurdu.

Ekipler ara sokaklarda sürekli megafonlarla uçurtma uçurmanın yasak olduğunu anons etti.