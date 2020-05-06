Adana'da Burak Çalışkan, komşusunun kopan uçurtmasını almak için çıktığı çinko çatının çökmesi sonucu 5 metreden düşerek yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde, evde oturmaktan sıkılan kişinin uçurduğu uçurtma, bir deponun çinko çatısına düştü.

Burak Çalışkan da uçurtmanın sahibi olan komşusuna yardım etmek için çatının üzerine çıktı.

DEPONUN İÇİNE DÜŞTÜ

Uçurtmayı alan Çalışkan, çinko çatının çökmesiyle 5 metreden deponun içine düştü. Düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Çalışkan, hafif yaralandı.

Uçurtmayı almak için çıktığı çatı çökünce depoya düştü ViDEO

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Düştüğü yerden ailesi tarafından kurtarılan Burak Çalışkan, "Komşuma yardım etmek için çatıya çıktım. Geri dönerken üzerinde yürüdüğüm çinko çökünce, 5 metre yüksekten depoya düştüm. Bir daha elime uçurtma almamaya yemin ettim. Düşünce ne yapacağımı şaşırmıştım. Şimdi iyiyim." dedi.