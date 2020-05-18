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- Adana'da vatandaşlar, sosyal mesafeyi unutup yangını izledi
Adana'da vatandaşlar, sosyal mesafeyi unutup yangını izledi
Polis ekipleri, bir apartmanın en üst katında çıkan yangını, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak izleyen vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.
- DHA
- 18.05.2020 - 09:16
Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan 11 katlı apartmanın en üst katında 3 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı.
Buzdolabındaki elektrik kontağının alev alması sonucu çıkan yangını, fark eden ev sakinleri, dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edildi.
SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP, YANGINI İZLEDİLER
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, yangın söndürülürken çevrede bulunan vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe sayıp kalabalık gruplar halinde yangını izledi.
Polis ekipleri tarafından sürekli uyarılan vatandaşlar, güçlükle dağıtıldı.
Ekipler, elektrik kontağından çıkan ve evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Adana'da vatandaşlar, sosyal mesafeyi unutup yangını izledi ViDEO