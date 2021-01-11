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    Adana'da yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı

    Suriye’de bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra Adana’ya geldiği belirlenen El Kaide Terör Örgütü üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 10:40
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    Adana'da yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü El-Kaide’nin kamplarında yaklaşık 1 buçuk yıl bomba ve silahlı eğitim aldığı iddia edilen O.K.’nin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye döndüğünü belirledi.

    EVİNE ŞAFAK OPERASYONU

    Şüphelinin Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden polis, eve şafak vakti operasyon düzenledi.

    Operasyonda O.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.K.’nin ağabeyi M.K.’nin hala Suriye’nin İdlib ilinde terör örgütü saflarında olduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    El Kaide

    Adana da yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı #2

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