Adana'da yasa dışı bahis çetesi çökertildi

İnternet üzerinden bahis oynatan şebekeye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Adana'da İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 38 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyesi olduğu belirtilen 38 kişi hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.

Ekipler, 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de incelemek üzere el koydu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







