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    Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

    Seyhan'da uygulama yapan polis ekipleri, yarım saatte yayalara yol vermeyen 8 sürücüye toplam 7 bin 104 TL ceza yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 12:18
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    Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

    İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan ettiğinden beri 81 ilde, yaya önceliğine dikkat çekmek için kampanyalar yürütülüyor.

    Bu kapsamda Adana'da, kentin işlek caddelerindeki yaya geçitleri kırmızı renge boyandı.

    Ancak yaya önceliğinin dikkate alınmadığı yönündeki şikayetler artarak devam ediyor.

    Yarım saatte 8 sürücüye ceza

    Yayaların yolun karşısına geçmekte zorlandıklarını ileri sürdüğü Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda trafik ekipleri, yarım saatlik uygulama yaptı. Yayalara öncelik tanımayan 8 sürücüye toplam 7 bin 104 lira ceza kesildi.

    Dakikalarca yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar ise kurallara uymayan sürücülere tepki gösterdi.

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #1

    "Yurt dışında adımını atınca araçlar duruyor"

    Caddedeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Lale Tatlı, her gün korkuyla yürüdüklerini söyledi.

    Sürücülerin yayalara karşı daha anlayışlı olması gerektiğini belirten Tatlı, "Resmen aracı insanın üzerine sürüyorlar. Yurt dışında yaya geçidine adımını attığında araçlar duruyor. Buradaysa neredeyse ezecekler. Karşıdan karşıya geçerken korkuyoruz." dedi.

    Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza VİDEO

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #2

    "Biri yol verdi, yanlışlıkla oldu sandım"

    Özellikle yaşlı insanların yolun karşısına geçerken çok zorlandığını vurgulayan Ayla Yılmaz ise sürücülerin çoğunun yayalara yol vermediğini belirterek, "Az önce biri yol verdi, inanır mısınız, yanlışlıkla oldu sandım. Çünkü sadece araçlar çok uzaktaysa karşıya geçebiliyoruz. Yoksa dakikalarca bekliyoruz." diye konuştu.

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #3

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #4

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #5

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #6

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #7

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #8

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #9

    Adana da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza #10


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