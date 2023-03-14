Adana'da yıkılan binanın liseli müteahhidi: Projeyi ben kontrol ettim Adana'da Zeray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Ali Şevik, inşaat için alınan malzemelerin kalitesini kontrol ettiğini ve binanın projeye uygun yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sorumluları yargılanıyor.

İki büyük depremde yıkılan ve 60'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve tutuklanan müteahhidi Ali Şevik, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Amacım ev sahibi olmaktı"

Şevik, lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "1990'lı yıllardan bu yana F.B. isimli müteahhit ile çalışmıştım. Zeray Yapı Kooperatifini M.R.A, kardeşim M.Ş, U.B. ve şu an isimlerini hatırlayamadığım birkaç kişi ile birlikte kurmuştuk. Amacımız ev sahibi olmaktı." ifadesini kullandı.

"Malzemeleri ben kontrol ettim"

Kooperatif olarak başka bir müteahhide bina yapımı konusunda yetki vermediklerini savunan Şevik, şunları söyledi:

Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim. İnşaatın başlama tarihini bilmiyorum. Yanılmıyorsam 2004 yılının başında inşaatı bitirmiştik. 2 blok şeklinde yapılmıştı. İnşaat bittikten sonra bir kısım insanlar taşınmaya başladı. Bu sürede evrak prosedürünü tamamlamaya çalıştık. Hatırladığım kadarıyla binanın yapıldığı arsa çok hissedarlıydı. O dönemde arsa sahipleri kooperatife güvenmediğinden sözleşmeyi benim adıma yapmak istedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Dayanıklılık testini geçemedi

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, depremde yıkılan 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.