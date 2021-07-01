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    Adana'daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda

    Adana’nın Kozan ilçesinde bir işletmeci, şehrin meşhur lezzeti olan şırdanda mesai saati özgürlüğünü davul zurna ile kutladı.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 21:28
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 21:34
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    Adana'daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda

    1 Temmuz itibari normalleşmeye geçilmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Kozan'da da uygulanan saat kısıtlaması sona erdi.

    MÜŞTERİLER HEM OYNADI, HEM DE YEMEK YEDİ

    Kısıtlamanın sona ermesine sevinen şırdan işletmecisi Murat Mercan isimli esnaf, davul zurnayla normalleşme sürecine merhaba dedi.  İşletmedeki davul zurna ile birlikte gelen müşteriler hem oynadılar hem de yemek yediler.

    Adana'daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda VİDEO

    Adana daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda #1

    İŞLERİN AÇILACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ

    Davul zurna eşliğinde müşterini ağırlayan Mercan, tedbirlerin kalkması ile şırdan ve çorba esnafının en çok gece saatlerinde müşterilerini ağırladığını ifade ederek maske ve mesafe tedbirlerine uyarak işlerin açılacağını düşündüklerini ifade etti.

    Adana daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda #2

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Mercan, "15 aydır zor günler yaşadık. Özellikle şırdan çorba saatleri kısıtlamasında biz 12 den sonra müşteri alamıyorduk. Bizim için 1 Temmuz bizim için iş yerimizin açılması oldu. Çok mutluyuz. Temennimiz rehavete kapılmadan bu hastalığı tamamen silinene kadar meşke mesafeye dikkat ederek normalleşmemiz” dedi.

    Adana daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda #3

    Adana daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda #4

    Adana daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda #5

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