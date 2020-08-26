Adana'daki yangın kontrol altına alındı

Kozan ilçesindeki orman yangını iki gün süren mücadeleyle kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana’nın Kozan ilçesi Kuyubeli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, 23 Ağustos'ta yangın meydana gelmişti.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyümüş ve iki gün boyunca kontrol altına alınamamıştı.

İtfiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın bugün kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. S.C. ( 34), M.U. ( 61), E.U. (16) adlı şahıslar, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Adana'da orman yangını VİDEO



