Dolar
7.3946
0.0595%
Euro
8.7547
0.0926%
Altın
1929.46
0.0679%
Borsa
1092.16
-1.4687%
G. Altın
458.603
0.0351%
Bitcoin
83951.4
-0.5675%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Adana'daki yangın kontrol altına alındı

    Adana'daki yangın kontrol altına alındı

    Kozan ilçesindeki orman yangını iki gün süren mücadeleyle kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 00:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'daki yangın kontrol altına alındı

    Adana’nın Kozan ilçesi Kuyubeli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, 23 Ağustos'ta yangın meydana gelmişti.

    Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyümüş ve iki gün boyunca kontrol altına alınamamıştı.

    İtfiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın bugün kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

    Adana daki yangın kontrol altına alındı #1

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. S.C. ( 34), M.U. ( 61), E.U. (16) adlı şahıslar, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

    Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Adana'da orman yangını VİDEO

    Adana daki yangın kontrol altına alındı #2

    Adana daki yangın kontrol altına alındı #3

    Görüş Bildir