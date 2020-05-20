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    Adanalı çocuklar izinlerini kanala girerek değerlendirdi

    Adana'da, hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden su kanallarında serinledi.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 15:06
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    Adanalı çocuklar izinlerini kanala girerek değerlendirdi

     

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre, Adana’da hava sıcaklığı 12.00- 15.00 saatlerinde ortalama 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu.

    Çocukların sokak izninde tehlikeli serinlik -4

    ÇOCUKLAR 4 SAATLİK İZİNLERİNİ KANALDA DEĞERLENDİRDİ

    Sıcaklığın yanı sıra yüksek nem de halkı etkiledi. Sıcak ve nemden bunalan, aralarında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocukların da olduğu kişiler, sulama kanallarına girdi.

    Her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında serinlemeyi tercih eden çocuklar, yaptıklarının tehlikeli olduğunu bildiklerini ama sıcaktan çok bunaldıklarını söyledi.

    Çocukların sokak izninde tehlikeli serinlik -2

    "ALEV ESİYOR"

    Hava sıcak olduğu için evde bunaldığını ve sulama kanalına yüzmeye geldiğini söyleyen Alihan Berat Demirci (14), “Sıcak üstümüze vuruyor. Alev esiyor resmen. Korkmuyoruz. Yaz bitene kadar burada yüzmeye devam edeceğiz” dedi.
    Çocuklar kanalda yüzerken, bazı kadınların da suya ayaklarını sokup, serinlemeye çalışması dikkat çekti.

    Çocukların sokak izninde tehlikeli serinlik -1

    Çocukların sokak izninde tehlikeli serinlik -3

    Çocukların sokak izninde tehlikeli serinlik -5

    Çocukların sokak izninde tehlikeli serinlik -6

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