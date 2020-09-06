Adanalı muhtardan eşek şakası

Mahalle muhtarının belediye operatörünü tabanca ile rehin aldığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Muhtar ise gelen tepkilerin ardından şaka yaptıklarını söyledi.

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi'nde muhtar olan Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

"ŞAKA AMAÇLI ÇEKTİK"

Muhtar Işık ise videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın da kurusıkı olduğunu savundu. Öte yandan, olayla ilgili jandarma veya polise bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi.

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