Aşırı sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, Dağılcak Tabiat Parkı yolundaki akan suda serinlemeye çalıştı.

Adana’da iki gündür etkili olan sıcak hava sonrası vatandaşlar, soğuk su ve serin yer aramaya başladı...

Termometreler 43,5 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek, Dağılcak Tabiat Parkı yolunda bulunan ağaçlık ve soğuk suyun bulunduğu alanda kendilerini buz gibi doğal kaynak suyunun içine attı.

"DAHA SERİN YERLERE DOĞRU GİDECEĞİZ"

Serinlemek için Kozan ilçesinin dağlık alanlarına doğru gideceklerini belirten vatandaşlardan Caner Düver, "Bu yıl sıcaklar bir anda bastırdı. Dağılcak’a serinlemek için geldik. Ama kesmedi dahada serin yerlere doğru gideceğiz” diye konuştu.

Adanalılar kendilerini soğuk suya attı ViDEO

"SICAKLA ORUÇ BİRAZ ZORLADI"

Vatandaşlardan Naim Akçalı ise "Ramazan'ın rehavetine kapıldık. Adana’dan kızımla aile büyüklerimizi ziyaret için gelmiştik. Aşırı bir sıcak var. Sıcağın rehavetini burada serinleyerek atmak istedik. Sıcakla oruç biraz zorladı” diye konuştu.

Çulluuşağı Mahallesi'nden Ünlüoğlu ailesi de köylerinden geldiklerini belirterek soğuk akarsuda eşi ile birlikte biraz serinlediklerini anlattı.