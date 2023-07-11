Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını Adana'nın Karaisali ve Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlarda tehlike yeniden başladı.

Dün İzmir'de iki ayrı noktada başlayan yangının ardından bu kez Adana'da alevler yükseldi.

2 ayrı noktada orman yangını

Karaisalı ilçesi Durak Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında, Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkiinde ise saat 16.15 saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler müdahale ediyor

İhbar üzerine her 2 ilçedeki yangınlara, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopterle havadan ve arazözlerle de karadan müdahaleye başladı.