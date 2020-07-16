Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen koyunlar, kurban bayramı için satışa çıkıyor.

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği, kendi yetiştirdiği koyunları Kurban Bayramı için satışa sundu.

Kaliteli besin maddeleri ile hayvan yetiştirilen ÇÜ Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde düzenli veteriner kontrolünden geçen ve hasta olmayan koyunlar, geçmiş yıllardan bu yana damızlık ya da kurbanlık olarak vatandaşlara satılıyor.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların verimli ürün almasını sağlamak için, üniversite tarafından vatandaşa satılan hayvanlardan kilosu 40'ın üzerinde olanlar da gerekli kontrolleri yaparak yaklaşan Kurban Bayramı’ndan önce kurbanlık olarak kilogramı 29 TL’den satıyor.

HALKTAN YOĞUN İLGİ

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, üniversite çiftliğinde geçmiş yıllardan bu yana damızlık ya da kurbanlık hayvan satışlarının olduğunu, halkın da bu satışlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Adana'nın üniversite çıkışlı kurbanlıkları satışta - VİDEO



SAĞLIĞA ZARARLI UYGULAMALARDAN KAÇILIYOR

Üniversiteden alınan kurbanlıkların sağlıklarının dışarıdaki kurbanlıklara göre çok daha iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Koluman, “Bizim hayvanlarımızın sağlık kontrolleri sürekli yapılıyor. Veteriner hekimimiz var ve sürekli aylık rutinlerde bütün hayvanların sağlık korumaları yapılıyor. Kurban Bayramı’na yakın olan dönemlerde insan sağlığına etki edecek veya kalıntı bırakacak herhangi bir uygulamalardan kaçınılıyor” diye konuştu.

KURBANLAR ÜRETİCİLERDEN ALINMALI

‘Üreticiden kurbanını al kampanyası’ başlattıklarını vurgulayan Koluman, “Çünkü market zincirlerinin yaptıklarını incelediğimizde genellikle büyük hayvan olmadıklarını gördük. Normalde 1 yaşını tamamlamış ya da annesinin canlı ağırlığına uygun bir hayvanın mutlak surette en az 25-26 kilogram et bırakması gerekiyor. Buna ek olarak sakatatları da var. Marketten aldığınızda 16 kilogram gibi bir et veriyor size ve bu 16 kilogramlık et 30 kilogramlık hayvanlardan çıkar. 30 kilogramlık hayvan da maalesef kurbanlık vasfını taşımaz. Çünkü ülkemizde bir ana-baba canlı ağırlığı minimum 60 kilogramdır ve dolayısıyla üreticilerden aldığınız zaman görerek alıyorsunuz. Marketten kurbanlık aldığınız zaman hem maliyeti çok yükseğe geliyor hem de size 16-20 kilogram arası bir et veriliyor. Bu da kemikli et. Bunun maliyeti nereden baksanız bin 300-bin 400 lira. Ciddi anlamda pahalıya da almış oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

ET VE SÜT BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİYOR

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, vatandaşların et ve süt tüketimine de değinerek, “Bağışıklık sisteminin gelişmesi için de hayvansal proteinin etin ve sütün mutlak suretle tüketilmesi gerektiğini de biz her fırsatta tekrar tekrar söylüyoruz ki geçtiğimiz dönemde bu bir kez daha ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar et ve süt tüketiyorlar” dedi.

KURBAN BAYRAMINA HAZIRLAR

Üniversiteden alınan kurbanlıkların fiyatlarının makul olduğunu ve güvenilir olduğunu vurgulayan Nazan Koluman, daha sonra şunları söyledi:

“Vatandaşımız bütçesine uygun ve fahiş fiyatta olmayan hayvanları almalı. Biz buna çok riayet ediyoruz. Adana olarak biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tarım Bakanlığı ile beraber, belediyelerle birlikte üniversite olarak da biz Kurban Bayramı’na hazırız ve gerekli önemler alındı. Bundan sonrada o süreci doğru bir şekilde yönetirsek mümkün olduğu kadar az temas sağlayarak hayvanlarımızı kesersek bu süreci de tam tamamlamış olacağız.”

























