Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye halk otobüsü, yanlış park edilen otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca vatandaşlar devreye girdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi’nde yaya geçidine park edilen otomobil trafiği kilitledi.

Belediye halk otobüsü, dönüş yaptığı sırada yanlış park edilen otomobil nedeniyle manevra yapamadı.

Arkadan gelenler de kuyruk oluşturunca yol tıkandı. Bunun üzerine vatandaşlar müdahale etti.

İTEREK YOLU AÇTILAR

Vatandaşlar hatalı park edilen otomobili iterek yolun kenarına aldı. Otomobilin yolun kenarına yanaştırılmasıyla otobüs hareket edip trafik akışı sağlandı.

Adapazarı'nda yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına itti VİDEO









