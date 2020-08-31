Adıyaman ve Şırnak'ta ekiplerce düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 5 bin 95 adet test kiti ele geçirilirken 11 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, medikal malzeme satışı yapan bir firmanın işyerinde arama yaptı.

2 İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI

Koronavirüs test kitlerinin Adıyaman’da satışının yapıldığına yönelik ihbarı üzerine 2 işyerinde yapılan aramada 75 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.

Şüpheli firma sahibi şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şırnak’ta ise güvenlik güçleri tarafından 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzemenin yanı sıra 5 bin 20 adet kaçak Kovid-19 testi ele geçirildi.

Adıyaman ve Şırnak'ta toplam 5 bin 95 korona test kiti ele geçirildi VİDEO



5 BİN 20 ADET KİT VE UYUŞTURUCU MADDE

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 37,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, 119,62 gram eroin, 2,07 gram kokain, 23 adet sentetik ecza maddesi, 420 paket kaçak sigara, 246 adet kaçak cep telefonu, 21 kilogram kaçak tütün, 5 bin 20 adet korona virüs test kiti, 1 adet sahte 100 dolar ele geçirilmiş, 1 adet parada sahtecilik olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli asayiş, 4 şüpheli kaçakçılık, suçlarından olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir'' denildi.





