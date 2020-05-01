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    Adıyaman'da 1 köy ve 2 sokak karantinada

    Koronavirüs vakalarına rastlanan Börgenek köyü ile Kahta ilçesinde 2 sokak 14 gün süreyle karantinaya alındı.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 04:28
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    Adıyaman'da 1 köy ve 2 sokak karantinada

     

    Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Börgenek köyünde rahatsızlanan 6 kişinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 'koaonavirüs' testleri pozitif çıktı. Hastaların tedavisine başlanırken İl Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.

    KAHTA'DA 2 SOKAK KAPATILDI

    Kahta ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 sokakta koronavirüs vakalarına rastlandı. İl Hıfzıssıhha Kuruşu tedbir amaçlı olarak 2 sokağın da 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

    Kararlar sonrasında köy ve iki sokakta güvenlik güçleri tarafından tedbir alınarak giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı.

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