Adıyaman'da 20 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi ve yapı sahibi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman'da bir müteahhit ve yapı sahibi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asrın felaketi 48 binden fazla can aldı... Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir ayı aşkın süre geçti. Türkiye yaşanan felaketin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Yaşam mücadelesinin devam ettiği 11 ilde binlerce vatandaşın ölümüne sebep olan sorumlulara alan bırakılmıyor. Bu kapsamda Adıyaman'da başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. 20 kişinin hayatını kaybettiği sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.