Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı 3 köy, ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
- 26.12.2022 - 01:12
Adıyaman'ın Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.
Köpekte kuduz tespit edildi
Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.
3 köy karantinaya alındı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerini karantinaya aldı.
AA'nın haberine göre, karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.