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    Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı

    Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı 3 köy, ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
    • 26.12.2022 - 01:12
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    Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı

    Adıyaman'ın Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

    Köpekte kuduz tespit edildi

    Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

    3 köy karantinaya alındı

    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerini karantinaya aldı.

    AA'nın haberine göre, karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.

    Adıyaman da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı #1


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