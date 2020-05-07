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- Adıyaman'da 3 terörist öldürüldü
Adıyaman'da 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında operasyon düzenlendiğini duyurdu.
- AA
- 07.05.2020 - 09:41
Terörle mücadele kararlılıkla yürütülüyor.
Bu kapsamda Adıyaman kırsalında, teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
ADIYAMAN KIRSALINDA OPERASYON
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsal bölgede İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.