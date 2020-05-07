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    Adıyaman'da 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında operasyon düzenlendiğini duyurdu.
    • AA
    • 07.05.2020 - 09:41
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    Adıyaman'da 3 terörist öldürüldü

    Terörle mücadele kararlılıkla yürütülüyor.

    Bu kapsamda Adıyaman kırsalında, teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

    ADIYAMAN KIRSALINDA OPERASYON

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsal bölgede İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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