Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 18.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi..

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Türkiye, 6 şubat büyük deprem felaketinin ardından diken üstünde.

Felaketten sonra depreme karşı önlemler daha büyük bir dikkatle hayata geçirilirken bir yandan da depremler olmaya devam ediyor..

Adıyaman'da korkutan deprem

Türkiye'nin güneyi beşik gibi sallanıyor.

Adıyaman 4.1 ile sallandı..

AFAD'dan yapılan duyuruya göre, Gölbaşı ilçesinde 18.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.43 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi..