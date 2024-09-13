Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını korkuttu Adıyaman’da 7 katlı binada çıkan baca yangını korku ve paniğe neden oldu. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi.

İHA

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın en alt kısmında bulunan iş yerine ait bacada yangın çıktı.

Çıkan yangın paniğe neden olurken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDEREK SÖNDÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 1 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek evinin yolunu tuttu.

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİNİN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yangının bacadan kaynaklandığını, ekiplerin olay yerine gelerek yaptıkları erken müdahale sonucunda kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, dumandan etkilenen kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)