Adıyaman'da ağır hasarlı binaya hırsız girdi Adıyaman’da ağır hasarlı binaya giden hırsız veya hırsızlar, musluklara kadar birçok eşyayı çaldı.

İHA 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı.. Yaraların sarıldığı bölgede, ağır hasarlı binalarda yıkımlar sürüyor. Depremden etkilenen ilerden biri olan Adıyaman'da yaşanılan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Ağır hasarlı daireye hırsız girdi Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı No:260 Akçal Apartmanı 8. katta meydana gelen olayda, Mahmut Avcı’ya ait daireye duvarları kırarak giren hırsız veya hırsızlar, ankastre seti, lavabo aynaları, alet çantası ve muslukları çaldı. Daireye geldiğinde evinin soyulduğunu fark eden Mahmut Avcı, durumu polislere bildirdi. Polis ekipleri, hırsız veya hırsızları bulmak için soruşturma başlattı.