Adıyaman'da ağır hasarlı binaya hırsız girdi
İHA

6 Şubat'ta merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı..

Yaraların sarıldığı bölgede, ağır hasarlı binalarda yıkımlar sürüyor.

Depremden etkilenen ilerden biri olan Adıyaman'da yaşanılan olay, görenleri şaşkına çevirdi.

Ağır hasarlı daireye hırsız girdi

Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı No:260 Akçal Apartmanı 8. katta meydana gelen olayda, Mahmut Avcı’ya ait daireye duvarları kırarak giren veya hırsızlar, ankastre seti, lavabo aynaları, alet çantası ve muslukları çaldı.

Daireye geldiğinde evinin soyulduğunu fark eden Mahmut Avcı, durumu polislere bildirdi.

Polis ekipleri, hırsız veya hırsızları bulmak için soruşturma başlattı.

Adıyaman'da ağır hasarlı binaya hırsız girdi
Adıyaman'da ağır hasarlı binaya hırsız girdi
Adıyaman'da ağır hasarlı binaya hırsız girdi