Adıyaman'da ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Adıyaman’da, otomobille çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Adıyaman'da Hüseyin Ç. idaresindeki 80 LG 053 plakalı otomobil ile Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosiklet, Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpışmış ve kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Zamir Elmınır ağır yaralanmıştı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Zamir Elmınır yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ahmet Zamir Elmınır’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)