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- Adıyaman'da ahırdan kaçan kurbanlık keçi, bulundu
Adıyaman'da ahırdan kaçan kurbanlık keçi, bulundu
Ahırın kapısını kırarak kaçan 130 kiloluk keçi, 5 gün sonra otlanırken bulunarak sahibine teslim edildi.
- DHA
- 05.08.2020 - 17:45
- Güncelleme : 05.08.2020 - 17:45
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde yaşayan Remzi Evin'in Kurban Bayramı'nda satmayı planlandığı 130 kilogram ağırlındaki keçi, ahırın kapısını kırarak dağa kaçtı.
Remzi Evin ve yakınları keçiyi aradı, ancak sonuç alamadı.
5 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Evin'in, 'Paşa' adını verdiği keçi, kaybolduktan 5 gün sonra, köye yakın bir yerde otlanırken bulundu. Keçi, sahibi tarafından alınarak ahıra koyuldu.