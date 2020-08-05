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    Adıyaman'da ahırdan kaçan kurbanlık keçi, bulundu

    Ahırın kapısını kırarak kaçan 130 kiloluk keçi, 5 gün sonra otlanırken bulunarak sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 17:45
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 17:45
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    Adıyaman'da ahırdan kaçan kurbanlık keçi, bulundu

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde yaşayan Remzi Evin'in Kurban Bayramı'nda satmayı planlandığı 130 kilogram ağırlındaki keçi, ahırın kapısını kırarak dağa kaçtı.

    Remzi Evin ve yakınları keçiyi aradı, ancak sonuç alamadı.

    5 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

    Evin'in, 'Paşa' adını verdiği keçi, kaybolduktan 5 gün sonra, köye yakın bir yerde otlanırken bulundu. Keçi, sahibi tarafından alınarak ahıra koyuldu.

    Adıyaman'da ahırdan kaçan kurbanlık keçi, bulundu #1

    Adıyaman'da ahırdan kaçan kurbanlık keçi, bulundu #2

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