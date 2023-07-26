Adıyaman'da amcasını öldürdü, kayıplara karıştı Adıyaman’da sokakta tartıştığı amcasını silah vurarak öldüren yeğeni kayıplara karıştı.

İHA

Adıyaman'da Merkez Siteler Mahallesi 2063 Sokak'ta Abdullah Doğmuş (63) ile yeğeni M.D. arasında tartışma çıktı.

Amcasına kurşun yağdırdı

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.D., amcası Abdullah Doğmuş’a kurşun yağdırdı.

Ağır yaralı olarak yere yığılan Doğmuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede kurtarılamadı

Burada tedavi altına alınan Doğmuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğmuş’un cenazesi hastane morguna alınırken amca katili olan ve kayıplara karışan M.D’nin yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.