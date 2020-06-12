Adıyaman'da anlaşmazlık cami tuvaletini ikiye böldürdü

En Son Haber

Adıyaman'da, vakıf ve dernek arasında bir caminin mülkiyet hakkı konusunda sorun yaşanması üzerine, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yaşanan sorunu cami tuvaletini duvarla ikiye bölerek çözdü.

Adıyaman'da, Sıratut Mahallesi'ndeki Sıratut Camisi'nin mülkiyet hakkının yarısı kendisinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü camide restorasyon çalışması yapmak istedi.

Mülkiyetinin yarısına sahip olan Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği'nden ise üzerine düşeni yapması istendi.

TUVALETİN ORTASINDAN DUVAR ÇEKİLDİ

Ancak dernek restorasyona katkı yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tuvaletin orta kısmından duvar örerek ikiye bölündü.

Camiye abdest almak için gelenler tuvaletin ikiye bölündüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.













