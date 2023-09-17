Adıyaman'da araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Adıyaman’da kontrolünü kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İHA

Adıyaman'da Kahta-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde, Ali İhsan Uluçay (51) yönetimindeki 01 Y 8506 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü yaşamını yitirdi

Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan Uluçay olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Esilanur Uluçay (15), Zeynep Ela Uluçay (11), Enise Sudenur Uluçay (16) ve Ecrin Uluçay (13) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Burada tedavi altına alınan Enise Sudenur Uluçay 'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)