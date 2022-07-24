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    Adıyaman'da bıçakla marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı

    Adıyaman'da bir markete bıçakla girerek soygun girişiminde bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
    • 24.07.2022 - 21:47
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    Adıyaman'da bıçakla marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı

    Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren Hasan E. isimli yabancı uyruklu şahıs, market çalışanlarına bıçak çekerek marketi soymak istedi.

    Bu esnada market çalışanlarından biri şahsı oyalarken bir çalışan ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Soygun girişim ihbarı üzerine bölgeye yakın bulunan çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

    Elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi

    İHA'nın haberine göre, olayın gerçekleştiği markete gelen resmi ve sivil polis ekipleri şahsın elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. 16 yaşlarında olduğu öğrenilen şahıs, gözaltına alındı. Şahıs soygun girişiminde kullandığı bıçakla birlikte polis merkezine götürüldü.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da bıçakla marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı #1

    Adıyaman da bıçakla marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı #2

    Adıyaman da bıçakla marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı #3


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