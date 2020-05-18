Adıyaman'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

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İki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopada kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada E.B. ve A.B. bıçak, G.T ve E.T. ise sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de kavganın ardından kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.