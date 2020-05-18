Dolar
6.8784
-0.3318%
Euro
7.4346
-0.315%
Altın
1762.11
1.1265%
Borsa
101400.79
1.6364%
G. Altın
389.584
0.6768%
Bitcoin
67057.64
4.8556%
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Adıyaman'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

    İki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopada kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 11:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adıyaman'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

    Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada E.B. ve A.B. bıçak, G.T ve E.T. ise sopa darbeleriyle yaralandı.

    Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri de kavganın ardından kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Görüş Bildir