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    Adıyaman'da bir ev yandı

    Adıyaman'da bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 16.07.2022 - 21:53
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    Adıyaman'da bir ev yandı

    Adıyaman'da Cırıt Meydan Mahallesinde Doğan Konac’a ait müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

    İtfaiye ekipleri yangıını söndürdü

    Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Adıyaman da bir ev yandı #1

    Ev kullanılamaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre, bir süre sonra tamamen söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana gelirken ev kullanılamaz hale geldi.

    Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da bir ev yandı #2


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