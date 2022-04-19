Adıyaman'da bir kişi, 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
- 19.04.2022 - 19:13
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde özel bir elektrik firmasına ait sayaç okuma personeli 32 yaşındaki Emre Ertaş, 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Sağlık durumu iyi
AA'nın haberine göre, ayağı ve kolundan yaralanan Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.