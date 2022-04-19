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    Adıyaman'da bir kişi, 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
    • 19.04.2022 - 19:13
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    Adıyaman'da bir kişi, 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde özel bir elektrik firmasına ait sayaç okuma personeli 32 yaşındaki Emre Ertaş, 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

    Sağlık durumu iyi

    AA'nın haberine göre, ayağı ve kolundan yaralanan Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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