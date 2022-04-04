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Adıyaman'da bir kişi, engelli çocuğu darbetti

Adıyaman'da bir kişi, engelli çocuğu darbetti

Adıyaman'da ekmek aldıktan sonra evine dönen engelli çocuk, bir şahıs tarafından darp edilmesi sonucu yaralandı.