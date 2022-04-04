Petrol
106.12
1.66%
Euro
16.16
-0.36%
Dolar
14.70
0.14%
Altın
913.56
0.49%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
676.611
-1.01%
BTXN Coin
35.10
-1.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Adıyaman'da bir kişi, engelli çocuğu darbetti

    Adıyaman'da ekmek aldıktan sonra evine dönen engelli çocuk, bir şahıs tarafından darp edilmesi sonucu yaralandı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 19:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da bir kişi, engelli çocuğu darbetti

    Adıyaman'da Kap Cami Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında aldığı ekmeği evine götürmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Umut E., henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendisinden büyük ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı.

    POLİS YARALANAN ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Yüzünden aldığı darbeyle yaralanan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralanan çocuğu ekip aracına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

    AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Yaşanılan olay sonrası olay yerine gelen Muhammed Umut E’nin ailesi, davacı ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek çocuklarını alarak evin yolunu tuttu.

    Adıyaman da bir kişi, engelli çocuğu darbetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Pakistan'da seçim kararı: Meclis feshedildi
    Dünya

    Pakistan'da seçim kararı: Meclis feshedildi

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Alibeyköy Barajı'na uzanan derenin rengi değişti
    3. Sayfa

    Alibeyköy Barajı'na uzanan derenin rengi değişti

    Görüş Bildir